Anton Kuzman iz Vitanja: »Če delaš v smeri poštenja in pravice, na koncu uspeš«

Vitanjčan Anton Kuzman je vso svojo delovno dobo posvetil delovanju Kmetijsko gozdarske zadruge Slovenske Konjice. Zadnjih 12 let kot njen direktor. Bil je tudi član nekdanjega zbora občin in kot republiški poslanec sodeloval pri osamosvajanju Republike Slovenije. Zdaj, ko gre v pokoj, se bo spet bolj vključil v lokalno skupnost, saj je postal občinski svetnik. V uredništvu časopisa NOVICE so se odločili, da priznanje za življenjsko delo letos prejme Anton Kuzman. Ob prejemu priznanja smo se pogovarjali o njegovem preteklem delu, izkušnjah, ki jih je pridobil, in izzivih, ki ga čakajo.

Izsek iz intervjuja:

Kako dolgo ste delali v Vitanju?

V Vitanju sem preživel 13 let. Bil sem med domačini, zelo dobro smo se poznali in posledično zelo dobro delali. Takrat je bil tudi res največji razvoj kmetijstva. Nato sem nadaljeval z delom v Slovenskih Konjicah. Zadruga je imela lastno proizvodnjo in kooperacijo. Upravnik kooperacije je šel v pokoj in prevzel sem njegovo delo ter postal upravnik. To je bilo leta 1990. To delo sem opravljal, dokler se ni Zlati grič odcepil in potem ko je Zadruga postala enovita – ni bilo več TOZD-ov (Temeljne organizacije združenega dela op.a.). Hkrati sem nekje štiri leta opravljal delo direktorja hranilno-kreditne službe v Slovenskih Konjicah. To je bila dejansko kot neka manjša banka v sklopu zadruge. Nato pa je država hranilno-kreditne službe ukinila in takrat so se vse hranilno – kreditne službe prenesle na zvezo HKS s sedežem v Ljubljani, nato pa na Deželno banko Slovenije. Tudi prostore ima Deželna banka še vedno pri nas, saj to izvira iz bivših hranilnic. V času hranilnic smo jih poleg Konjic imeli še v Vitanju, Zrečah in Ločah, da so imeli kmetje bližje možnosti dviga denarja. Takrat še ni bilo bankomatov in so morale biti poslovalnice. Nato sem od leta 1992 do 2006 bil vodja komerciale. Skrbel sem za prodajo tega, kar zadruga odkupuje: mleka, lesa, živine, pa tudi za nabavo blaga za naše trgovine.

Leta 2007 ste nato postali direktor zadruge.

Tako je in to delo sem opravljal 12 let oziroma tri mandate. Skupno delovno dobo imam zdaj 42 let in to ves čas na Kmetijsko gozdarski zadrugi Slovenske Konjice. Sicer sem pogoje za upokojitev izpolnil že predlani, ampak sem počakal do konca mandata, hkrati pa zdaj še malo pomagam pri uvajanju novega direktorja. Po koriščenju dopusta se bom marca upokojil.

Poleg tega, da ste skrbeli, da je 50 zaposlenih imelo delovna mesta, ste združevali kmete v članstvu. Koliko članov imate?

Tako je, Zadruga ima skoraj 300 članov. Od teh jih je približno 25 tudi zaposlenih pri nas na Zadrugi. Ostalo so kmetje iz Loč, Konjic, Vitanja, in Zreč, Oplotnice bolj malo, ker že meji na Slovensko Bistrico. Sicer pa sodelujemo nekje s 700 kmetijami. Naše glavne dejavnosti so odkup živine, mleka in lesa. Letno odkupimo od 1500 do 2000 glav živine, dobrih 9 milijonov litrov mleka letno ter nekje med 4 in 5 tisoč kubikov lesa. To so naše glavne dejavnosti, drugi del pa predstavljajo trgovine in pripadajoči gostinski lokali. Zadruga ima skupaj letno 11 milijonov prometa. Zaposlujemo skupno 50 ljudi.

V času vašega vodenja so zrasli številni novi objekti, veliko se je prenovilo. Kako gledate na ta razvoj?

Kot sem omenil, v socializmu se je na kooperacije gledalo bolj mačehovsko. Potem so bili spori z Gričem in nekako sama dejavnost ni omogočala, da bi si lahko privoščili obnove in novogradnje. Je pa Zadruga imela še nekaj takšnega premoženja, ki ni imelo funkcij in so zato določene poslovne objekte prodali in vložili v nove. Na ta način smo uspeli zgraditi nove Zadruge v Vitanju, Ločah in Zrečah, ter obnoviti trgovino v Slovenskih Konjicah. Še vedno so seveda potrebe velike. Tudi v Oplotnici bi želeli nekaj narediti in iščemo lokacijo, ampak to je zdaj skrb novega direktorja. Skupaj z novimi trgovinami smo poskrbeli še za tri gostinske lokale, ki solidno poslujejo. Naše zadružne enote se nahajajo na frekventnih točkah in smo zadovoljni s prometom.

Celoten intervju si preberite v novi številki lokalnega časopisa NOVICE, ki so na prodajnih policah le še do te srede!