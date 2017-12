Ansambel Jug ob peti obletnici izdal CD in napolnil dvorano

Ansambel Jug, katerega člani Miloš Jug, Dejan Jug, Martin Hunski prihajajo iz Virštanja, Timotej Užmah in Izak Užmah prihajata iz Dobrine ter pevka Vesna Žlender, ki prihaja iz Zagorja, imajo sedež v Virštanju in so v teh dneh obeležili peto obletnico delovanja. Člani ansambla so jubileju v čast v Večnamenski dvorani Podčetrtek pripravili koncert s številnimi glasbenimi gosti, med katerimi je bil ansambel Jureta Zajca, Murni, Smeh, Obsoteljski slavčki, družinski ansambel Tonija Sotoška, Sandi Jug, zbor OŠ Kozje in Dejan Potočnik ter legendarni Alfi Nipič. Jugovci pa so ob petem jubileju slavili tudi izdajo svoje prve zgoščenke, na kateri je enajst pesmi, ki so jih ustvarili skozi petletno pot delovanja, nekaj le teh pa so predstavili tudi na omenjenem koncertu.

Več o dogodku boste lahko prebrali v eni izmed naslednjih številk Rogaških novic.