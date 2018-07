Anemari Košak se je vrnila z osvojitvijo dveh naslovov državne prvakinje

Od četrtka do nedelje so v Kopru gostili letno odprto združeno prvenstvo Slovenije v plavanju. Nekaj odličnih rezultatov so dosegli tudi člani celjskega Neptuna. Skupaj so zbrali deset medalj, dve zlati, tri srebrne in pet bronastih. V klubu so še posebej veseli, da se po težavah s poškodbo uspešno vrača Anemari Košak, ki je v članski kategoriji zmagala na 50 metrov hrbtno in 50 metrov prosto.

Košakova je že sredi meseca za Celjana povedala, da jo je poškodba ramena, zaradi česar skoraj leto dni ni tekmovala, okrepila, naredila močnejšo, v prvi vrsti pa bolj zrelo osebo: “Danes je ogrevanje res ogrevanje. Ni naključij, nihče me ne sprašuje, ali si raztegnila vse mišice ali ne. Resnično ogrevanje po tej poškodbi traja zelo dolgo, rekla bi, da poslušam telo. Hočem res v optimalni izdaji skočiti v bazen in oddelati trening maksimalno. Kolikor je to pač mogoče.”