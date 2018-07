Andreja Kotnik: Nakit oblikuje že vrsto let

V tokratnih NOVICAH predstavljamo ustvarjalko Andrejo Kotnik. Začetki njene ustvarjalne poti segajo v srednješolske klopi, ko se je pri svojih osemnajstih zaljubila v izdelovanje nakita. Iskala je nove in nove načine, kar jo je nazadnje pripeljalo do polimerne gline. Kot pravi sama, je takrat imela srečo, da je spoznala svojega partnerja Tomija, ki je izdeloval iz lesa. Tehnično ji je pomagal izpiliti in dodelati izdelke ter jo spodbujal na vsakem koraku. “Danes lahko rečem, da je moje izdelovanje prepleteno s tem, kar čutim v srcu. Trudim se, da je vsak izdelek izraz mene same in da kupcem prinese še kaj več kot le tisto, kar je vidno na prvi pogled,“ opiše Andreja svoje delo.

Več o Andreji in njenem ustvarjanju preberite v NOVICAH.