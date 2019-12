Andrej Kolmanič: “Napovedi o novi gospodarski krizi so realne!”

Glavni izvršni direktor delniške družbe Impol 2000 Andrej Kolmanič. Vodi enega največjih slovenskih izvoznikov z 2400 zaposlenimi. A priznava, da si ob obilici dela zna vzeti čas zase.

Predlagam, da začneva v bolj sproščenem vzdušju. Kdaj ste se nazadnje res iz srca nasmejali in zakaj?

Sem ekstrovertirana oseba, ki je rada v prijetni družbi. In v takšni družbi priložnosti za smeh res nikoli ne primanjkuje. Rad se smejem. Tudi v službi se znamo kdaj pa kdaj nasmejati iz srca.

Delo menedžerja terja dobro psihofizično kondicijo. Kako skrbite zanjo?

Dosledno skrbim, da vsaj en del dneva namenim samemu sebi. Tudi za gledanje televizije, če me to umiri v danem trenutku. Doma imamo manjši prostor, ki je namenjen celotni družini za ohranjanje fizične kondicije. Poleti gremo radi na kolo, kampiramo, pozimi pa smučamo. Veliko sprostitev mi prav tako predstavlja urejanje okolice hiše ter obvezno sprehajanje kužka. Skratka, v svoj vsakdan redno vnašam mir in sprostitev.

Javno opozarjate, da je brez nove obvoznice v Slovenski Bistrici, pod katero bo speljan nov kablovod, poslovanje Impola ogroženo. Predstavniki vlade so obljubili podporo projektu. Kje se zatika in zakaj? In zakaj je kablovod tako pomemben za Impol?

Upam, da je to vprašanje obvoznice zaključeno. Na sejah odbora državnega zbora so predstavniki Ministrstva za infrastrukturo pojasnili, da se bo gradnja začela leta 2020 in končala 2021. Nov sporazum med ministrstvom, občino in nami je podpisan, zato pričakujem, da se bodo dogovora vsi držali. Kar zadeva izgradnjo kablovoda, smo v podjetju potrebna sredstva rezervirali in jih bomo zagotovili. Za Impol to v poslovnem smislu pomeni zelo veliko. Zdaj se namreč dogaja transformacija transportne industrije, zdaj moramo biti zraven in zdaj potrebujemo elektriko. Če ne, bomo zamudili vlak.

Očitno se je nakup šibeniške tovarne Impol-TLM obrestoval. Omogoča vam krepitev valjarskega programa in prodor v avtomobilsko industrijo. Kakšne ambicije ima Impol v avtomobilski industriji?

IMPOL TLM je od prevzema prispeval petino realizacije celotne skupine Impol, tako proizvodno kot prihodkovno. Ta šibeniška družba danes proizvaja 50.000 ton gotovih izdelkov za trg in še 60.000 za potrebe v Slovenski Bistrici, mi pa skupaj izdelamo 250.000 ton. Lahko rečem, da se je Šibenik izkazal kot pravilna odločitev. Želimo postati prepoznaven dobavitelj, ki je prvi v verigi povpraševanja avtomobilske industrije. S širjenjem produktnega asortimana in obvladovanjem celotne verige predelave – od livarne do finalnih izdelkov postajamo vse bolj zanimivi za ta trg.

Na katerih trgih je danes prisoten Impol? Od katerih kupcev ste najbolj odvisni? In katere trge še želite osvojiti?

Zaradi strateške politike omejevanja obsega prodaje po posameznem kupcu le-ta ne sme preseči 8 odstotkov prodaje, nismo od nobenega posameznega kupca močno odvisni. Izvažamo v skoraj 50 različnih držav, izvozimo več kot 95 odstotkov naše proizvodnje. Naš ključni trg je Evropa, predvsem Nemčija in Italija. V zadnjih letih smo uspešno prodirali tudi na trg Združenih držav Amerike, kjer ustvarimo približno 10 odstotkov prometa.

Predsednik upravnega odbora Jernej Čokl je pred približno tremi leti /2016/ napovedal, da bo Skupina Impol v naslednjih desetih letih sposobna ustvariti milijardo evrov letnih prihodkov. Kako blizu ste temu cilju?

Cilju se vztrajno približujemo. Že lansko leto smo presegli 700 milijonov evrov prometa, postopno rast prodaje načrtujemo tudi v prihodnjih letih. Upamo le, da nam bodo gospodarske razmere naklonjene.

Nekateri že napovedujejo novo gospodarsko krizo. Kako realne se vam zdijo te napovedi?

Realne. Analitiki pravijo, da bo dolga, vendar ne tako globoka kot leta 2009. Problema sta pa dva. V javnosti se veliko govori o upadu povpraševanja, zlasti v avtomobilski industriji, pozabljamo pa na konkurenco, ki smo jo v Evropi dobili iz Kitajske zaradi trgovinske vojne med Kitajsko in Združenimi državami Amerike. Upad povpraševanja za nas na srečo ni tako močan zaradi naše politike razpršenosti poslov. Zato nismo tako zelo ranljivi.

(Pogovarjala se je Barbara Furman; Intervju lahko v celoti preberete v Bistriških NOVICAH)