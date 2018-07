Anamari Velenšek zmagala v Zagrebu, Klara Apotekar druga

Judoistka celjskega kluba Z’dežele Sankaku Anamari Velenšek je na veliki nagradi v Zagrebu zmagala v konkurenci nad 78 kilogramov. V velikem finalu je bronasta z olimpijskih iger v Rio de Janeiru premagala Nihel Šejk Ruhu s končnim prijemom – Tunizijko je dvoboj predala. Slovenski uspeh je z drugim mestom v kategoriji do 78 kilogramov dopolnila Klara Apotekar. Že včeraj je bila druga tudi Tina Trstenjak (do 63 kg). Omenjene tri uvrstitve celjskih tekmovalk so bile tokrat edine slovenske na zmagovalni oder. Na tekmovanju so delili tudi kvalifikacijske točke za uvrstitev na naslednje olimpijske igre.

Foto: arhiv IJF