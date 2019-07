Ana je zlata maturantka

Juhuhuuu… počitnice so tu! Na Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče je na spomladanskem izpitnem roku poklicno maturo uspešno opravilo 21 dijakinj in dijakov. Šestnajst jih je pridobilo izobrazbo strojni tehnik, dva dijaka in tri dijakinje pa naziv gastronomsko-turistični tehnik. Na slovesnosti ob zaključku šolskega leta je bila prav posebne pozornosti deležna Ana Podgrajšek, saj je zlata maturantka. Z osvojenimi 22-imi točkami je postala prva zlata maturantka na področju gastronomije in turizma na zreški Srednji poklicni in strokovni šoli. Le za eno točko pa je naziv zlati maturant ušel Valentini Potočnik in Anžetu Borovniku. (Utrinki v spodnji galeriji.)

