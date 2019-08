Škrlatni ameriški slamnik je med 60 in 180 cm visoka rastlina. Steblo je pokončno, močno, razvejano, blago dlakavo ali golo. Listi so ovalni, šilasti in nazobčani. Cvet je značilno škrlatne barve z do 3 cm dolgimi listi. Rastlina najbolje uspeva na vlažnih, obdelanih tleh in sončnih ali pol senčnih legah. Cveti od julija do oktobra.

V medicini uporabljamo korenino in sveži nadzemni del rastline (zel). Iz zeli škrlatnega ameriškega slamnika uporabljamo sok in suhi sok, iz zeli in korenin pa tekoči izvleček. Rastline žanjemo popoldan, da rastlina ne uveni. Pomembno je tudi zadostno zračenje, s čimer preprečimo venenje in posledično nekontrolirane kemične procese (fermentacijo), ki zmanjša kakovost droge.

Pripravki iz korenine škrlatnega ameriškega slamnika se v tradicionalni ljudski medicini najpogosteje uporabljajo za preprečevanje in zdravljenje prehladnih obolenj. Nadzemni del rastline (zel) se uporablja v obliki mazil za nego manjših ran.