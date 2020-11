Ameriške volitve: kaj pravi Konjičan dr. Jernej Štromajer?

Ameriške predsedniške volitve vedno z zanimanjem spremlja cel svet. Tako je bilo tudi letos. Za komentar pa smo prosili poznavalca ameriške politike, Konjičana dr. Jerneja Štromajerja, ki ima tudi doktorat iz ameriških študij in je v ZDA študiral kot Fulbrightov štipendist.

Štromajer pravi, da sta demokratska stranka in Joe Biden dokazala, da se z ustrezno kampanjo in predvsem s pravim odzivom na vprašanje koronavirusa da priti do politične zamenjave. Hkrati pa so se Američani spet postavili v bolj ustaljene tirnice, tako da se lahko svet nadeja, da iz Bele hiše ne bo več prihajalo toliko nevsakdanjih političnih sporočil, kot smo jih bili priča v času Donalda Trumpa. Po besedah Štromajerja so tehtnico na stran demokratskega kandidata letos nagnili temnopolti volivci v štirih večjih mestih – katerih in kaj naj bi še prinesla menjava na predsedniškem položaju v ZDA pa v četrtek preverite v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

