Ambulanta v Vitanju spet dela

Konec izolacije. Zdravstveno osebje v Vitanju je spet zdravo, ambulanto so včeraj, v ponedeljek, spet odprli.

V ponedeljek so znova odprli ambulanto splošne medicine v Vitanju. Zaradi potrjene okužbe med zdravstvenim osebjem so ambulanto pred 14 dnevi namreč zaprli, zdaj pa je osebje spet zdravo in Vitanjčani lahko znova gredo k zdravniku v domačem kraju.

Včeraj drugih potrjenih okužb med drugimi zaposlenimi ni bilo. Ena oseba je še bila preventivno v samoizolaciji, a ni kazala znakov okužbe. Zdravstveno stanje zaposlenih sicer spremljajo vsak dan.

Za pregled se je treba naročiti

“Bistvenih sprememb pri obravnavah ni. Veljajo do zdaj znani ukrepi – zaščitna maska, razkuževanje rok, naročanje na obravnavo po telefonu ali e-pošti in podajanje resničnih informacij o zdravstvenem stanju,” je poudaril direktor Zdravstvenega doma Slovenske Konjice Dejan Verhovšek.

V konjiškem zdravstvenem domu, ki je ena od točk za jemanje brisov, vzamejo med 20 in 25 brisov dnevno. Kot smo poročali, bolniku s sumom na okužbo, ki je na bris naročen, le-tega vzamejo kar iz avtomobila, po t.i. sistemu ‘drive-in’.

Nujno resnični podatki

Sicer pa način dela ostaja enak: na pregled se je treba naročiti, pred zdravstvenim domom izvajajo triažo. Ob tem direktor ugotavlja, da nekateri bolniki ne dajejo resničnih podatkov o svojem zdravstvenem stanju, ker se bojijo, da ne bodo mogli do zdravnika.

“To ne drži, vsi bolniki, ki potrebujejo obravnavo, jo tudi dobijo. Razlika je le v tem, da se na podlagi zdravstvenega stanja bolnika zaposleni pri obravnavi ustrezno zaščitijo. Obravnave bol-nikov s sumom na okužbo s covid-19 ali okuženih s covid-19 se izvedejo v posebnem ločenem prostoru in v ustrezni zaščitni opremi. Na ta način lahko kontroliramo delovni proces, s katerim se izognemo tudi morebitnim okužbam med zaposlenimi,” pojasnjuje Verhovšek in poudarja, da je podajanje resničnih podatkov poleg vseh higienskih ukrepov in spoštovanja navodil eden ključnih elementov pri preprečevanju morebitne okužbe med zdravstvenimi delavci. (N. K.)