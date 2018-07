Aluminij in Celje odprla novo sezono prve slovenske lige + FOTO

Igralci Aluminija in Celja so včeraj s tekmo v Kidričevem odprli 28. sezono državnega prvenstva v nogometu. Prvi so zadeli Celjani, ko je v 14. minuti z bele točke zadel Rudi Požeg Vancaš, a so se na koncu vseeno veselili v domačem taboru. Aluminij je izenačil že v 20. minuti prek Roka Kidriča, do treh točk pa prišel po še eni uspešno izvedeni 11-metrovki – v 59. minuti je bil natančen Matic Vrbanec.

Prvi krog tekmovanja v 1. slovenski ligi se bo nadaljeval danes in jutri – državni podprvaki iz Maribora bodo jutri gostovali pri Rudarju v Velenju.

Foto: Danilo Vezjak, SNportal

1 od 14