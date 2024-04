*** oglasno sporočilo

Alu ograja predstavlja nepogrešljiv element sodobne arhitekture in bivalne kulture. Notranje in zunanje aluminijaste ograje so priljubljene tako v zasebnih kot tudi javnih objektih, saj jih odlikujejo uporabnost, trpežnost, nezahtevno vzdrževanje in čudovit estetski videz.

Sodobni ograjni sistemi se zlahka prilagodijo vsem vrstam okolja, hkrati pa ponujajo idealno rešitev za zagotavljanje varnostno tehničnih kriterijev. Spadajo med okolju prijazne različice ograj, saj služijo kot dolgoročna naložba.

Oblikovna raznolikost je tako prilagodljiva, da lahko zadosti sodobnemu, elegantnemu videzu, oziroma se usklajuje s tradicionalnimi arhitekturnimi zasnovami. Zunanje in notranje ograje bogatijo videz celotnega ambienta, uporabnikom pa omogočajo vrhunsko varnost in poljubno mero zasebnosti. Robustna vzdržljiva struktura zunanje aluminijaste ograje nudi učinkovito zaščito pred neželenim vstopom, krajo ali vandalizmom, notranje ograje stopnišč pa pomagajo preprečevati morebitne padce ali poškodbe.

Varnost in vzdržljivost, ki jih zagotavljajo zunanje aluminijaste ograje

Varnost je ena najpomembnejših prednosti, ki jih ponuja kakovostna alu ograja. Aluminij je znan po svoji antikorozivni lastnosti, zato zagotavlja dolgoročno vrhunsko odpornost proti zunanjim dejavnikom. Alu ograja je idealna izbira za družine z otroki ali hišnimi ljubljenčki, saj je izdelana v dovršenih oblikah, brez ostrih robov.

Druga prednost zunanje aluminijaste ograje je enostavno vzdrževanje. Zaradi neobčutljivosti na vremenske razmere, ograje ni treba ponovno barvati ali dodatno obdelovati z zaščitnimi sredstvi. Občasno čiščenje z uporabo vode in blage milnice bo pripomoglo, da bo alu ograja dolga leta videti kot nova, kar predstavlja velik prihranek časa in stroškov za lastnika.

Kako so zunanje aluminijaste ograje zaščitene pred korozijo?

Alu ograja je znana po svoji protikorozijski odpornosti, kar je ena njenih ključnih prednosti. Aluminij je že po naravi zelo odporen material, kar pomeni, da ne bo rjavel, tudi če bo izpostavljen neprijetnim vremenskim vplivom, kot so dež, sneg, toča, veter, sonce in sol. To pomeni, da bo ograja ohranila svoj videz in funkcionalnost tudi ob dolgoletni izpostavljenosti naštetim dejavnikom.

Poleg naravne odpornosti aluminija se lahko zunanje ali notranje ograje dodatno zaščitijo s prašnim barvanjem. Gre za postopek nanašanja barve na kovinske površine s pomočjo elektrostatičnega naboja, ki zagotavlja trden premaz in dodatno ščiti pred korozijo. Praškasta barva se nanaša na kovinsko površino, ki je predhodno ozemljena ali naelektrena z določenim nabojem. Izdelek se nato segreje v peči, kjer se praškasta barva stopi in tvori trden premaz.

Čeprav se uporablja ta postopek predvsem pri materialih, kot so železo, magnezijeva litina ali jeklo, ga je mogoče uporabiti tudi pri aluminiju ali nerjavečem jeklu. S prašnim barvanjem dobimo tudi možnost izbire barve v želenem odtenku po RAL lestvici, kar nam olajša uskladitev s preostalo okolico.

Zunanje in notranje ograje so tudi okolju prijazne

Ker sodi aluminij med materiale, ki jih je mogoče 100-odstotno reciklirati, ima izdelava takšnega ograjnega sistema znatno manjši vpliv na okolje. Zaradi majhne porabe energije med proizvodnjo in predelavo aluminija, spadajo zunanje in notranje ograje med okolju prijazne alternative.

Kako izbrati pravega proizvajalca aluminijaste ograje?

V poplavi ponudnikov, ki izdelujejo notranje ali zunanje aluminijaste ograje, se je včasih težko znajti ter izbrati najboljšega. Zato je pomembno, da pri izbiri upoštevamo nekaj kriterijev, ki nam bodo olajšali odločitev.

Eden pomembnejših dejavnikov je zagotovo kakovost in ugled. Podjetja z dolgoletnimi izkušnjami in dobrimi referencami nas zagotovo ne bodo razočarala. Dobro je tudi preveriti, kakšne oblikovne možnosti nam ponuja alu ograja. Ker gre za dolgoročno investicijo, je pomembno, da bo izbrana oblika ustrezala željam naročnika ter se nevsiljivo vklopila v svojo okolico.

S finančnega vidika investicije je zelo pomembno najti ravnotežje med kakovostjo in ceno. Pozorni moramo biti na stroške montaže, možnost nadgradnje z dodatno opremo ter dolžino garancijskega roka. Vrhunski proizvajalci ponujajo tudi dodatne storitve ter podporo svojim strankam glede izbire, vzdrževanja ali drugih podrobnosti. Cena projekta je pomemben dejavnik, vendar ni edini kazalnik kakovosti izdelka. Zato moramo izbrati preverjenega ponudnika, kot je na primer podjetje Hifa d.o.o., ki z več kot 30-letnimi izkušnjami na tem področju zagotavlja kakovostne in cenovno konkurenčne izdelke. Pokličite: 031 688 704.

