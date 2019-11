Alpinist Milan Romih iz Slovenske Bistrice je izdal svojo drugo knjigo

Znani alpinist Milan Romih iz Slovenske Bistrice je sinoči v Bistriškem gradu predstavil svojo drugo knjigo, roman Skozi trave oblakov. Milan Romih se ukvarja z alpinizmom že štiri desetletja, velikokrat je bil v Himalaji in južni Ameriki. Je tudi gorski vodnik, organizira trekinge po vseh koncih sveta. Tokrat pa je svojo ljubezen do gora vtisnil še v literarnem delu.

»Roman Skozi trave oblakov je pripoved o gorah, prijateljstvu in vseh ljubeznih, ki tkejo niti življenja protagonistov. Trije srčni prijatelji in plezalci se skupaj podajo v marsikatero steno, osvajajo vrhove in dekleta, si zadajajo nove cilje ter spoznavajo odročne kraje,« pravi Milan Romih in doda, da je roman posvetil dvema prijateljema, ki sta se ponesrečila v gorah, in sicer Slavku Svetičiču in Damjanu Vidmarju. (Bojana Petelinšek, foto BRBRE)