Alma Karlin v Frankfurtu

Minuli petek je v razstavišču Haus am Dom v Frankfurtu direktorica Direktorata za ustvarjalnost Ministrstva za kulturo Republike Slovenije Barbara Podlogar – Koželj, odprla razstavo Alma Maksimilijana Karlin – pisateljica.

Razstava je delo treh slovenskih muzejev (Pokrajinskega muzeja Celje, Slovenskega etnološkega in Muzeja novejše zgodovine Celje) in se navezuje na program Frankfurtskega knjižnega sejma 2023 in posebno vlogo Slovenije kot častne gostje. Avtorji razstave dr. Marija Počivavšek, dr. Tanja Roženbergar in Stane Rozman so na razstavi izpostavili Almino literarno pot in njeno prepletenost v času in prostoru.

Na razstavi so na ogled prvotiski njenih del, reklamni materiali za njene knjige, korespondenca z založniki in še vrsta drugih predmetov in dokumentov, ki so povezani z Alminim pisanjem. Razstava gradi tudi na izpostavljenih citatih iz njenih knjižnih del, s katerimi Alma presprašuje vedno aktualna vprašanja o pozicijah moči, vlogi tradicij, vprašanju spolov in družbenih neenakosti. Razstava v Frankfurtu bo na ogled do 23. novembra.