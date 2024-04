Alarmni sistemi za hišo zagotavljajo vrhunsko varovanje***

*** oglasno sporočilo

Alarmni sistemi za hišo povečajo varnost ljudi in premoženja

Alarmni sistemi za hišo predstavljajo učinkovito orodje za zaščito doma pred vlomi, tatvinami, vandalizmom ali drugimi neželenimi dogodki. Z optimalno izbiro opreme glede potrebe in želje, strokovno namestitvijo ter pravilno uporabo, lahko povečamo varnost svojega doma, enako pa velja tudi za poslovne prostore ter ostale objekte.

Hišni alarmni sistemi so sestavljeni iz različnih komponent, med katere spadajo različni senzorji, zvočni in obvestilni sistemi, daljinski upravljalniki, alarmna centrala pa povezuje vse našteto v brezhibno delujočo celoto. Centralna kontrolna enota sprejema signale senzorjev, ki zaznavajo gibanje, odpiranje oken in vrat, uhajanje plina, prisotnost dima ali druge nepredvidene spremembe.

Z daljinskim upravljanjem in prejemanjem obvestil preko mobilne naprave ima lastnik možnost nadzora nad celotnim sistemom v vsakem trenutku, tudi takrat, ko je odsoten z doma. Ker je kontrolna alarmna centrala povezana z električnim omrežjem, v primeru izpada električne energije pa deluje s pomočjo baterije, je zagotovljeno varovanje premoženja in ljudi v vsakem trenutku.

Nekateri alarmni sistemi za hišo omogočajo tudi povezavo z ostalimi sodobnimi napravami v domu, kot so pametne ključavnice, termostati ali kamere, kar poveča bivalno udobje z uporabo enega samega sistema.

Kako deluje alarmna centrala?

Alarmni sistemi za hišo so kompleksen projekt, pri čemer bi lahko rekli, da predstavlja alarmna centrala nekakšne možgane celotnega sistema, ki omogočajo utečeno medsebojno komunikacijo. Centralne kontrolne enote se razlikujejo glede na število particij, vhodov, načina komunikacije ter možnosti povezav z drugimi pametnimi napravami.

Če želimo zagotoviti, da bodo hišni alarmni sistemi delovali brezhibno, mora biti centralna alarmna enota pravilno nameščena, konfigurirana ter povezana z vsemi senzorji. Le s strokovno namestitvijo bo brez težav zaznavala signale posameznih senzorjev, pravilno obdelala podatke ter ustrezno odreagirala na nastale dogodke.

Pravilno nameščena alarmna centrala tekoče sprejema signale nameščenih senzorjev gibanja, odpiranja vrat in oken, udarcev, lomljenja stekla, zaznavanja dima oziroma ogljikovega monoksida, uhajanja plina in podobno. Računalniški sistem obdela prejete podatke ter jih na podlagi nastavitev analizira kot nepričakovan oziroma neželen dogodek. V tem primeru sproži notranjo ali zunanjo opozorilno sireno ter hkrati pošlje lastniku obvestilo o dogodku.

Alarmni sistemi za hišo so lahko povezani tudi z zunanjimi storitvami, kot je na primer varnostna služba, kar omogoča hitro odzivanje, po potrebi pa tudi posredovanje.

Kako odreagirajo hišni alarmni sistemi na hišne ljubljenčke?

V primeru, da imamo v stanovanju muco, psa ali kakšno drugo živalco, se lahko hišni alarmni sistemi prilagodijo glede na prisotnost hišnih ljubljenčkov, s čimer preprečimo sprožitev alarma ob njihovem gibanju. To pomeni, da s posebnimi nastavitvami preprečimo, da bi senzorji gibanja zaznali domače živali kot potencialno grožnjo za varnost doma.

Pri večjih pasmah psov se je priporočljivo posvetovati s strokovnjaki, kateri alarmni sistemi za hišo bi bili najbolj optimalni, da ne bi prepoznavali gibanja živali kot vdor v stanovanje. Običajno se senzorji namestijo tako, da ne zaznavajo gibanja hišnega ljubljenčka, na primer visoko nad tlemi ali pa so usmerjeni stran od območja, kjer se žival običajno prosto giblje. Strokovnjaki za alarmne sisteme nam bodo v takem primeru najbolj zanesljivo predstavili primerne rešitve glede na vrsto in starost hišnega ljubljenčka.

Razlogi, zakaj so alarmni sistemi za hišo vse bolj nepogrešljivi

Alarmni sistemi za hišo so se v ogromno primerih izkazali kot najboljši način za preprečevanje vlomov, tatvin ali neželenih vstopov v stanovanje. Že sama vidnost protivlomne varnostne opreme na objektu lahko odžene potencialne storilce ter jih odvrne od kaznivih dejanj, s tem pa prepreči materialno škodo.

Tudi v primeru požara, poplave, uhajanja plina, prisotnosti ogljikovega monoksida so hišni alarmni sistemi tisti, ki najprej zaznajo neželene pojave in takoj opozorijo nanje. Senzorji zaznajo minimalne spremembe v okolju, ki jih alarmna centrala nemudoma analizira in prepozna kot potencialno nevarnost. Lastnik nepremičnine oziroma varnostna služba sta o tem takoj obveščena, s čimer je možno preprečiti hujše posledice za življenje ljudi ali premoženje. Alarmne sisteme lahko namestimo na stanovanjske objekte, vikende, poslovne prostore ali druge zgradbe, kjer želimo poskrbeti za varnost.

