Danes zjutraj boste porabili precej več časa za vožnjo do vašega cilja. Snega je veliko, obtičalo je veliko vozil:

-Med Šentvidom in Halarjevim bregom je obtičalo tovorno vozilo. [10:40]

-Med Zečami in Zrečami (Ulipijev breg) zdrs tovornega vozila, cesta neprevozna. [10:20]

-Med Frankolovim in Stranicami med ovinki prometna nesreča, promet oviran. [09:40]

-Med Pobrežem in Tepanjem podrto drevo, možen obvoz z osebnim vozilom. [09:00]

-Zaradi zdrsa tovornega vozila je zaprta avtocesta med Dramljami in Tepanjem. [08:50]

-Med Zbelovim in Ločami je na Mlačah zdrsnilo osebno vozilo. [07:52]

-Med Tepanjem in Slovensko Bistrico na avtocesti zdrs tovornega vozila za Tepanjskim klancem. [07:52]

-Na Štajerski avtocesti med Šempetrom in Celjem je pred izvozom Žalec/Arja vas na odstavnem pasu podrto drevo, previdno. [07:45]

-Klanec Vinska gora – obtičalo tovorno vozilo. Promet usmerjajo policisti. [07:40]

-Med Rimskimi Toplicami in Marnim je obtičalo tovorno vozilo (pri stari žagi) [07:25]

-Cesta Velenje – Slovenj Gradec je zaprta pri Hudi Luknji zaradi zdrsa tovornih vozil. [07:02]🚗

-Izvoz Celje Vzhod iz smeri Ljubljane – zdrs tovornega vozila – oviran promet. [07:00]

-Velenje – Črnova, območje zastojev, dolžina: 12 km in 500 m. [06:58]🚘

-Med izvozom Slovenska Bistrica jug in Tepanjem na avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas – zdrs tovornih vozil. [06:50]🚖

-Štajerska avtocesta je zaprta zaradi zdrsa tovornega vozila med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru.[06:40]

-Med Slovensko Bistrico in Tepanjem je na avtocesti je oviran promet, na klancu je obtičalo nekaj tovornih vozil.

-Cesta Slovenska Bistrica-Šmartno na Pohorju je zasnežena in neprevozna.

-Med Zečami in Stranicami (Straniški breg) obtičala tri vozila.

-Med Zečami in Zrečami (Ulipijev breg) obtičalo vozilo.

-Med krožiščem v Tepanju in Dobrnežem je v smeri Slovenskih Konjic obtičalo osebno vozilo, prihaja do zastojev.

Gneča med Slovensko Bistrico in Tepanjem na avtocesti, močno oviran promet. Stojijo že 20 minut med SLB jug in Tepanjem.

Predviden čas potovanja Slovenske Konjice – Celje (po avtocesti): 40 minut