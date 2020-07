Aktivnosti za otroke v okolici Slovenske Bistrice

Katja je mamica dveh hčerk, ki nad športom razveseljuje tudi druge, predvsem otroke. Že v študentskih letih se je usmerila v učenje plavanja, rolanja in smučanja, trenutno pa opravlja izpit za osebnega trenerja ter prehranskega svetovalca. Najpogosteje svoj čas preživlja v telovadnici, gozdu, bazenu, na smučišču ali na rolerjih, znajde pa se tudi ob delu na vrtu.

Katja se je odločila športne aktivnosti približati še posebej otrokom v nižjih razredih osnovne šole. Tako vodi svojo podjetje Fitkat, ki otrokom ob koncih tedna nudi športno obarvana praznovanja rojstnih dni, v poletnih mesecih pa tudi vitalne poletne počitnice. Na rojstnodnevnih praznovanjih se tako otroci igrajo različne športne igre in štafete, po želji staršev se otroci lahko zabavajo tudi na napihljivem igralu. Otrokom pa sta še posebej všeč tekanje z zorbing napihljivimi žogami in poslikave obraza. Otrokom se je odločila ponuditi nočno rojstnodnevno zabavo v pižamah.

Katja v sebi goji dve strasti – strast do otrok in do športa. Ti dve strasti skupaj združuje z različnimi aktivnosti, poleg rojstnodnevnih praznovanj otroke uči tudi smučanja in rolanja, letos pa se je odločila in za otroke pripravila Fit poletne počitnice. Z otroci tako obiščejo bistriški bazen, kjer utrdijo znanje plavanja in potapljanja. S kolesi se odpravijo tudi v Vintgar, v primeru slabega vremena pa zatočišče za zabavo najdejo v njihovih vadbenih prostorih.

In kje so njihovi vadbeni prostori?

Nekdanje prostore gostilne Gašperjevega hrama na Zgornji Bistrici je Katja preoblikovala v vadbene prostore. V njih pretežno potekajo športne aktivnosti za otroke, enkrat tedensko tam poteka tudi vadba baleta. V njih se septembra začnejo izvajati tudi športne vadbe za odrasle. »Na tej lokaciji se je včasih pridobivalo kalorije, sedaj pa jih pridno porabljamo,« pravi Katja. (A. Sobočan)

