Aktivni Konjičani so dobili svoj kotiček

Pred kratkim so ob Centru za ravnanje z odpadki (CERO) v Slovenskih Konjicah odprli ‘Kotiček za aktivne’. Tam se lahko rekreativci – tekači, kolesarji in še kdo, pri novem pitniku osvežijo s čisto in hladno vodo. Ob tem so pod leseno pergolo postavili še mizo in klopci za počitek ter stojalo z osnovnim orodjem za popravilo koles.

