Agra 2019: medalje tudi v Žiče, Zreče, Šentjur, Šmarje in Kozje

Med tistimi, ki izdelujejo najbolj kakovostna živila, so tudi občani Slovenskih Konjic, Zreč, Šentjurja, Šmarja pri Jelšah in Kozjega. Znani so namreč rezultati pomladnega dela ocenjevanja kakovosti v sklopu kmetijsko-živilskega sejma AGRA 2019.

Še posebej izstopa posebno priznanje za doseženo izjemo kakovost, ki jo je komisija soglasno podelila kozjemu siru Kmetije sirarstva Videc iz Vodruža pri Šentjurju. Poleg velike zlate medalje so prejeli še zlato medaljo za kozji jogurt. Veliko zlato medaljo, poleg te pa še srebrno in bronasto, so za sire in jogurt dodelili tudi Olmisu iz Svetega Štefana, Katja Sinkovič iz Buč pa je za skuto in jogurt dobila srebrno medaljo.

Na mednarodnem ocenjevanju kakovosti mesa in mesnih izdelkov je srebrno medaljo za salamo dobila Klavnica – kmetija Potočnik iz Gabrovelj pri Zrečah.

Na ocenjevanju sokov, pijač in vod je velika zlata medalja šla soku iz aronije Polone Ratajc iz Žič, zlate medalje pa Vodi Rogla s Stranic, soku Rozalije Perkovič s Podplata in soku podjetja XAN-MAX iz Celja.