Adventni venčki v predprazničnem času postanejo središče naših domov.

Le teden dni nas loči do prve adventne nedelje. V tem tednu, še posebej, ker je zaradi ukrepov več časa, bo marsikdo izdelal svoj venček za na mizo ali za na vrata Letošnji venčki 2020 so izdelani iz naravnih materialov in prijazni do okolja.

Potrebujete štiri sveče (tradicionalno naj bi bile tri vijolične in ena rdeča, rožnata ali bela, seveda lahko sami izberete druge barve), zimzelene veje tise, jelke, navadne bodike, vrbove veje ali podobnih rastlin, slamo, mah, storže ali druge jesenske plodove in trdno podlago.

Adventni venec nam pomaga, da svoje misli preusmerimo na bližajoče se praznične dni. Postavite ga na mizo v jedilnico, sveče na njem pa prižgete med obedom, ko je vsa družina zbrana za mizo. Čeprav se adventni čas konča na božični večer, to ni razlog, da venček takrat zavržete. Še naprej lahko krasi praznično mizo, sploh, če je narejen iz materialov, ki ne odpadajo in se ne sušijo.

1 od 7