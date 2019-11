ABA LIGA 2: Nora tekma, nor zaključek in srečna zmaga Rogaške

KK Rogaška : KK Novi Pazar 98 : 97 Po dramatičnem zaključku so slatinski košarkarji v šestem krogu ABA lige 2 le uspeli premagati novince v ligi iz Srbije. Slatinčani so zadeli kar 18 metov iz 37 poskusov za tri točke, a krepko izgubili skok.

Potek tekme bi lahko z eno besedo ocenili kot norega, saj je bilo obilo preobratov v rezultatu, na koncu smo videli še podaljšek in dokaj srečno zmago Rogaške. Gostje iz Srbije so takoj na začetku vsilili svoj hiter način igre, domači pa v uvodu niso uspeli zadeti koša, kar je pomenilo vodstvo gostov za 10 v sredini prve četrtine. Domači so do konca sicer uspeli znižati vodstvo na tri točke zaostanka, v drugi četrtini so izenačili na 24 : 24, nato so gostje dosegli štiri trojke zapored. Ekipi sta na odmor šli s prednostjo Novega Pazarja s 43 : 37, kar je obetalo zanimivo nadaljevanje.

Pravzaprav se je tudi drugi polčas nadaljeval podobno kot prvi – gostje so dosegli nekaj lahkih košev, povedli, domači so jih lovili in tako znova. Da je šlo za zelo hitro igro, kaže tudi podatek o velikem številu metov na obeh straneh – Rogaška 66, Novi Pazar 65. V zadnji četrtini so Srbi spet pobegnili na 10 točk prednosti, a so jih domači spet uspešno lovili in 15 sekund pred koncem s trojko Ivana Miličevića izenačili na 87 : 87. Gostje so zadnji met zgrešili, zato je sledil podaljšek, v katerem so domači spet uspeli ubraniti zadnji napad gostov, a tokrat pri vodstvu za točko. Igralci iz Novega Pazarja so imeli v zadnjih sekundah kar tri neuspešne poskuse z metom in to iz neposredne bližine, zadeli pa so po zadnjem pisku sirene. Slatinčani so se lahko veselili nove zmage, dosežene na zelo dramatičen način. Velja omeniti, da je v tej tekmi Tadej Ferme dokazal, zakaj je kapetan, saj je večino od 28 točk (indeks uspešnosti 32) dosegel proti koncu tekme. Pri tem mu je obilno pomagal Danijel Vujasinović, ki je po tekmi vidno utrujen dejal: »Ne vem, kaj naj rečem. Čeprav smo celo tekmo zaostajali, se nismo predali in smo se borili do konca in pokazali pravi borbeni karakter. Vem, da bi lahko prikazali boljšo igro, ampak danes je tekmo odločila naša večja želja po zmagi, zato čestitke soigralcem.«

Trener Damjan Novaković je komentiral: »Izjemno težka tekma. Mislim, da smo tekmo odprli zelo nemotivirano in s slabo govorico telesa. Nasprotniku smo dovolili, da začuti tekmo, zato je bilo izjemno težko. Večkrat smo se približali, celo povedli in spet padli. Na koncu smo se borili in borili in prišli do tesne zmage.«

Rogaška ima sedaj tri zmage in tri poraze, v naslednjem krogu igra na gostovanju pri KK Sutjeska. (Jože Strniša)