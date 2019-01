Košarka: Slatinčani v novo leto z zmago

S izredno borbeno igro v obrambi ter nekaj domiselnimi akcijami v napadu so slatinski košarkarji prišli do prve zmage v letu 2019 in tako uspešno začeli januar, v katerem bodo na treh frontah odigrali kar 11 tekem. Proti KK Split so slavili s 74 : 69.

Da bo šlo za tekmo, v kateri bo poudarek v obrambi pri obeh tekmecih, je pokazala že začetek srečanja, v katerem so domači sicer povedli 14:9, a so te del vseeno dobili Splitčani, 16:18. V drugi četrtini je najprej Saraljija dosegel trojko in vnesel nekaj živahnosti igro domačih, nato je z veliko žara začel igrati Davis in v kratkem času ukradel dve žogi, varovanci trenerja Novakovića so tako na odmor odšli z rezultatom 36:32.

V tretji četrtini so gostje začeli z dvema trojkama, povedli za 7 točk in po tem delu tekme vodili 54:50 in to po uspešnem metu za tri domačega Mijovića. V zadnjem delu tekme pa juriš domačih, v obrambi so zaigrali zelo borbeno, na hitro dosegli delni izid 7:0 in prešli v vodstvo, prebudili so se še navijači, ki so gledali pravo moško košarko. V borbeni igri z obeh strani se je zgodilo tudi precej napak, tudi sodniških, a Slatinčani so proti koncu tekem izkoristili utrujenost splitskega centra Cobinsa in preko Šantlja dosegal dva zabijanja ter zelo pomembno zmago. Pomembno tako za tekmovanje v ABA ligi 2, kot za samozavest pred odločilnimi tekmami v domačem prvenstvu, kjer že v soboto v goste prihaja Šenčur. Pri Slatinčanih je kar pet igralcev doseglo več kot 10 točk. Damjan Novaković, trener Rogaške: “Lepo je začeti novo leto z zmago. Tokrat smo zmagali po zaslugi odlične obrambe, predvsem na zunanjih pozicijah. Split smo prisilili v 25 izgubljenih žog. Pred tekmo smo imeli dva cilja: zmagati in poizkušati nosilce igre ne obremeniti preveč, saj nas že v soboto čaka prvenstvena tekma. Oboje nam je uspelo, fantom čestitke za dobro igro, publiki pa zahvala za športno in glasno navijanje.”