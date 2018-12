Šmarje pri Jelšah: Matija Čakš začenja svoj prvi županski mandat, znana tudi podžupana

V Šmarju pri Jelšah so v sredo pozno popoldne konstituirali občinski svet. Novoizvoljeni župan Matija Čakš je že tudi razkril podžupana, to sta Nina Anderlič Petek z Liste naša občina Šmarje in Jože Misja iz stranke SDS.

Sejo je kot najstarejša svetnica vodila Jožefa Bračko Špiljak. Predstavniki občinske volilne komisije so podali poročilo o izidu volitev v občinski svet in volitev župana. Imenovali so komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na katerem čelu bo nekdanji poslanec doktor Vinko Gorenak. Ker je bil Matija Čakš izvoljen tudi za svetnika, ga bo na svetniškem mestu najverjetneje zamenjala Lucija Čakš Orač.

Uradno primopredajo bosta imela nekdanji župan Stanislav Šket – ki v boju za župana ni sodeloval – in novoizvoljeni Matija Čakš v četrtek zjutraj.

Volitve pa so prinesle precej sprememb tudi v občinskem svetu, kjer so od prejšnjih svetnikov ostali le štirje. Svetniki občine Šmarje v novem mandatnem obdobju so: Mirko Bevc (SDS), Borut Bevc (LNOŠ – Lista naša občina Šmarje), Janko Šket (LJŠ), Matjaž Štruklec (LJŠ – Lista Janka Šketa), Marjana Bračko (LiDS – Lista Davida Stupice), Ivan Žaberl (SLS), Jože Misja (SDS), Klavdija Čakš Lipnik (LJŠ), Zvonka Novak Habot (LiDS), Martin Stoklas (N.Si), Miran Koštomaj (SD), dr. Vinko Gorenak (SDS), Jožefa Bračko Špiljak (SDS), Nina Anderlič Petek (LNOŠ), Gorazd Močnik (LJŠ), Marko Ribič (LiDS), Florjan Pevec (SLS), Peter Vraničar (DeSUS) in Lucija Čakš Orač (LNOŠ, nadomesti Matijo Čakša).