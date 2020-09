90 let umetnika ’tisočih talentov’ Arpada Šalamona

Velika avla konjiškega doma kulture od nocoj gosti jubilejno razstavo ob 90–letnici grafika, slikarja in enega najvidnejših slovenskih ustvarjalcev ex librisov Arpada Šalamona.

Na njej je ustvarjalno delo tega umetnika, ki v Slovenskih Konjicah živi in ustvarja zadnja tri desetletja, predstavljeno v vsej svoji širini. Srečamo akvarel, olje, akril, grafiko in seveda ex libris. Ta del razstave bo za domačine še posebno zanimiv, saj se ex librisi s svojo vsebino dotikajo mnogih Konjičanov. Razstava in postavitev sta izbor umetnikove življenjske sopotnice Hede Vidmar Šalamon. “Rad jo imam,” je na odprtju povedal Arpad Šalamon. “Ona je izbrala vsa ta dela in postavila razstavo, medtem sem lahko doma sam ustvarjal.”

Odprtje je tokrat po navodilih NIJZ potekalo pred izbranim številom obiskovalcev, ki so imeli izjemno priložnost, da so lahko prisluhnili pogovoru vodje Centra za kulturne prireditve Jerneje Ristič Levart z razstavljavcem. In izkazalo se je, da je Arpad Šalamon človek tisočih talentov, mnoge je tudi udejanjil: na področju glasbe, gledališča, še posebno pa – tudi sam je povedal, da je tukaj doživljal posebno zadovoljstvo- na področju pedagogike.

Arpad Šalamon je med najaktivnejšimi umetniki na svetu, saj so njegova dela, posebno grafični odtisi v arhivih knjižnic, galerijah in zbirkah po vseh celinah. Je prejemnik številnih priznanj in nagrad, med drugimi tudi domačega kraja, kjer je nosilec Zlatega grba Občine Slovenske Konjice.

