90 let PGD Tepanje

Po 11-letnem premoru so v Tepanju gasilci znova organizirali veselico. Sodeč bo množičnem obisku, so jo domačini pogrešali. Pa ne le domačini, prišli so tudi obiskovalci od drugod. Za prijetno vzdušje na plesišču in ob njem je poskrbel priljubljen narodnozabavni ansambel Saša Avsenika. Člani Prostovoljnega gasilskega društva Tepanje so z dogodkom počastili 90-obletnico organiziranega gasilstva v kraju. V teh letih oziroma desetletjih se je nakopičilo veliko dogodkov, ki pa ne bodo tonili v pozabo. Zgodovino društva so namreč v besedi in fotografiji strnili v knjigi, ki so jo naslovili Tepanje, moj kraj, moj dom. Pri organizaciji prireditve je sodelovalo 100 ljudi. Tepanjski gasilci pa so veseli, da so prišli številni obiskovalci in tudi na ta način izkazali podporo njihovemu prostovoljnemu humanitarnemu.

1 od 3