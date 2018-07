Na Rogli 9. praznik ‘Pohorskega lonca’

Zadnjo julijsko nedeljo je na Rogli potekal praznik Pohorskega lonca. Že deveto leto zapored so pripravili ta osrednji dogodek Občine Zreče v sklopu delovanja Destinacije Rogla- Pohorje. Tudi letos so se številna društva in organizacije pomerila v pripravi Pohorskega lonca. Letos se je originalnemu ‘Pohorskemu loncu’ poskušalo približati kar osem ekip. Prvo mesto so prejeli člani Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Zreče.

Pod velikim šotorom so za zabavo in veselo druženje skrbele Navihanke. Na voljo je bila Pohorska tržnica lokalnih pridelkov in izdelkov. Poskrbljeno je bilo tudi za najmlajše, ki so lahko ustvarjali v rokodelskih delavnicah, se igrali stare otroške igre in se odpravili po Škratovi učni poti.

Se najdete med pestro fotogalerijo?

Več v prihodnji številki lokalnega časopisa NOVICE.