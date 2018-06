* V družbi Elektro Maribor – enota Slovenska Bistrica bodo dopoldne predstavili trende oskrbe z električno energijo in investicije v preteklem in tem letu. Prav tako bo Elektro Maribor predal donaciji humanitarnima organizacijama iz Slovenske Bistrice, in sicer Območnemu združenju Rdečega križa ter Dekanijski Karitas.

* Na Resniku bodo drevi končali že 11. Skumavčeve likovne dneve. Na večerni zaključni prireditvi in druženju bodo razstavili dela, ki jih je osem slikarjev na Resniku ustvarjali ta teden. Zaključno prireditev v Domu krajanov na Resniku bodo popestrili vokalna skupina Expe in tradicionalni županov lovski golaž, mogoče si bo ogledati tudi cerkvico Sv. Jakoba.

* Pevska skupina Lučke iz Vitanja drevi pripravlja koncert ob 10-letnici delovanja. Jubilej, ki bo potekal v cerkvi na Hriberci bodo popestrili pevski gostje:

* V Narodnem domu v Celju bo danes mednarodno tekmovanje mladih izvajalcev – skladateljev. Po vseh nastopih bodo razglasili najboljše. Na Starem gradu v Celju pripravljajo koncert skupine Laibach.

* Ob Slivniškem jezeru bo nocoj tradicionalni koncert Big banda Šentjur z gostom Urošem Peričem.

* Rogaška Slatina danes in jutri gosti festival Pranger, srečanje pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije. V okviru dogodka bo v kraju organizirana prodaja knjig izbranih avtorjev, otroška delavnica, v Anini galeriji bo dopoldne druga kriška razprava, popoldne pa prevajalska okrogla miza. Dan bodo zaključili v Aninem dvoru z branjem pesnic, pesnikov in prevajalk Prangerja.

* Stand-up večer pripravljajo na šmarskem dvorcu Jelšingrad. V goste prihajata Boris Kobal, in Rok Bohinc. Če bo vreme slabo bo dogodek v kulturnem domu.

* Ob obletnici odprtja prireditvenega centra bodo popoldne v Mladinskem centru Dravinjske doline v Slovenskih Konjicah pripravili piknik.