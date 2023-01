80. obletnica poslednja boja Pohorskega bataljona

Začetek januarja na Bistriškem zaznamuje obletnica poslednjega boja Pohorskega bataljona. Letos mineva 80 let od tega dogodka.

Pohorski bataljon je padel 8. januarja 1943 pri Treh žebljih na Osankarici. Ta dogodek se je zapisal v zgodovino kot simbol boja proti okupatorju. Okoli 2000 mož sovražne vojske je obkolilo bataljonski tabor pri Osankarici. Partizani so se borili dve uri in pol, dokler ni v poslednjem boju padlo 68 borcev Pohorskega bataljona, ujet je bil le en ranjenec, ki je bil nekaj mesecev kasneje ustreljen kot talec.

Akademija in spominska slovesnost

Občina Slovenska Bistrica ta dogodek obeležuje s spominskim dnevom. Slavnostno akademijo so organizirali v petek, 6. januarja, v Bistriškem gradu. V galeriji so odprli razstavo z naslovom Pohorski junaki, ki so jo pripravili v soorganizaciji Muzeja narodne osvoboditve Maribor. Na slovesnosti je zbrane nagovorila ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko.

V soboto pa je na Osankarici potekala spominska slovesnost. Slavnostna govornica je bila tokrat predsednica Nataša Pirc Musar. V kulturnem programu je sodeloval Oktet Tinje ter recitatorka Patricija Žuraj. (Foto: Daniel Novakovič/STA)