80 let Metke Klevišar

Metka Klevišar, zdravnica onkologinja, je ena prvih, ki se je postavila po robu tabujem staranja, opuščanja in minevanja, in ena tistih, ki s svojim zgledom vse življenje učijo, kako je mogoče svojo bolezen in bremena ‘udomačiti’ ter z njimi kakovostno živeti. Metka Klevišar je začetnica Slovenske Karitas, ustanoviteljica Slovenskega društva Hospic, dobrotnica leta 1994, Slovenka leta 1995, prejemnica nagrade mesta Ljubljane (2001) in Hipokratovega priznanja za življenjsko delo. Na njen 80. rojstni dan so se številni znanci, prijatelji in sostanovalci zbrali na Jožefovem hribu, na, kot so zapisali v Domu sv. Jožef, pomenljivem večeru, ki bo občinstvu in seveda slavljenki ostal v trajnem spominu. Foto: Miha Lokovšek.