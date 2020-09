8. Konjiški maraton: Kaj moram vedeti pred začetkom prireditve?

Na 8. Konjiškem maratonu bo letos sodelovalo približno tisoč udeležencev (tekačev in organizatorjev). Malo manj kot polovica tekačev bo danes popoldan tekla na 5 kilometrov, preostali se bodo jutri dopoldan podali na 10-kilometrov dolgo traso.

V znamenju razmer bodo tekači na start čakali z zaščitno masko v tako imenovanih boksih, potem pa bodo startali v nekaj minutnih razmakih v skupinah po 50 ljudi.

Navijači bodo na maratonu dobrodošli po vzoru Tour de France, ki je uvedel ‘dolžnosti navijača’. V startno ciljno ravnino letos ne smejo, bo pa navijanje ob upoštevanju navijaških dolžnosti in priporočil NIJZ mogoče ob maratonski progi po vsej Dravinjski dolini. Varno navijanje in dolžnosti navijača podpirata tudi Radio Rogla in pokrovitelj medijskega poročanja o maratonu Avto Kuk, Liptovska, Slovenske Konjice. Za navijače, ki bodo upoštevali pravila, so zato pripravili lepe nagrade. Več o akciji tukaj.

V času 8. Konjiškega maratona bodo nekatere ceste v Slovenskih Konjicah in Zrečah zaprte, promet bo ponekod oviran. Voznike organizatorji prosijo za razumevanje in upoštevanje navodil policistov ter redarjev.

Občasne 15-minutne popolne zapore bodo oba dneva na:

– državni cesti R2 430 0279 (križišče pri vlaku v Slovenskih Konjicah),

– državni cesti R2 430 0280 (križišče pri bencinski črpalki MOL).

Polovična zapora bo v nedeljo na:

– državni cesti R3 701 1430 (križišče pri Sparu v Zrečah).

Popolna zapora cest

Popolna zapora cest bo oba dneva na občinskih cestah, ki so del trase oziroma se nanjo priključujejo na območju Slovenskih Konjic, v nedeljo pa tudi na območju Zreč. Strogi center Slovenskih Konjic (Mestni trg, Stari trg, Škalska cesta, Ulica Adolfa Tavčarja, Šolska cesta) bo v tem času zaprt.

V času maratona parkiranje ne bo mogoče na parkirišču za in ob Okrajnem sodišču Slovenske Konjice in na parkirišču ob zelenici v neposredni bližini Pošte Slovenske Konjice. V primeru, da boste vozilo pustili na tem prostoru, bodo vozilo primorani odstraniti na vaše stroške.

Maratonsko dogajanje bomo spremljali oba dni in o njem ažurno poročali na portalu novice.si.

