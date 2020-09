8. Konjiški maraton: Drugi maratonski dan v polnem teku

Ta konec tedna celotna Dravinjska dolina utripa z 8. Konjiškim maratonom. Na tekaški prireditvi letos sodeluje približno tisoč udeležencev (tekačev in organizatorjev). O dogajanju na prvem maratonskem dnevu smo že poročali tukaj, ažurno bomo spremljali tudi, kako bo danes.

Maratonsko vzdušje tudi na Radiu Rogla (8.49)

Radio Rogla je že včeraj gostil atleta in trenerja Urha Poteka, ki se bo danes kot komentator ponovno pridružil Lučki v studiu. Podobno kot minulo popoldne bo komentiral potek proge, spremljal napredek tekačev in takoj, ko bo znano, sporočil, kdo je v najkrajšem času pritekel skozi cilj. Po odtečeni 10-kilometrski trasi, se mu bo v etru pridružil še nekdanji uspešni atlet in ugledni novinar Lucijan Zalokar, ki bo strnil vtise, kako je bilo.

Tisti, ki ne tečejo, so zelo dobrodošli, da pridejo navijat. Tekače lahko ob upoštevanju priporočil NIJZ in dolžnosti navijačev (objavljanje tukaj ) spodbujajo ob celotni trasi z izjemo startno-ciljne ravnine. Navijali bodo tudi sodelavci Radia Rogla, ki so že včeraj glasno spodbujali vse na 5-kilometrski trasi, še posebej radijsko tekaško ekipo. Start na desetko je ob 10.00.

Rezultati 8. Konjiškega maratona (najboljši po kategorijah; vsi rezultati bodo na strani organizatorja)

*Rezultati so še neuradni.

Tek na 10 km

ŽENSKE:

1.

2.

3. MOŠKI:

1.

2.

3.

Tek na 5 km

ŽENSKE:

1. Barbara Klinar (0:20:46)

2. Vesna Hozjan (0:21:50)

3. Lidija Johan (0:22:05) MOŠKI:

1. Jakob Tome (0:17:45)

2. Luka Kavkler (0:17:51)

3. Rok Klinc (0:18:50)

