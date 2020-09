8. Konjiški maraton: Danes tečejo na 5 kilometrov

Ta konec tedna celotna Dravinjska dolina utripa z 8. Konjiškim maratonom. Na tekaški prireditvi bo danes in jutri sodelovalo približno tisoč udeležencev (tekačev in organizatorjev). Maratonsko dogajanje bomo spremljali oba dni in o njem ažurno poročali.

Novico sproti dopolnjujemo.

13.30

Vse je nared!

1 od 14

Rezultati teka na 5 km (vsi rezultati bodo na strani organizatorja)

*Rezultati so zaenkrat še neuradni.

ŽENSKE:

1.

2.

3. MOŠKI:

1.

2.

3.

Preberite še:

8. Konjiški maraton: Kaj moram vedeti pred začetkom prireditve?

Kako bomo letos navijali na Konjiškem maratonu?

8. Konjiški maraton bo drugačen od prejšnjih sedmih