Vitanjski svetniki določili prioritete za vrstni red rekonstrukcij cest

Na četrtkovi seji vitanjskega občinskega sveta so svetniki sprejeli osnutek odloka in odlok o proračunu za leto 2018. Kot je pojasnil župan Občine Vitanje, Mirko Polutnik bodo v prihodnjem letu dobrih 27 odstotkov predvidenega proračuna namenili za različne investicije kot so izgradnja vodovodov, rekonstrukcija cest in projekte vodooskrbe. Temu bodo skupno namenili približno 600.000 evrov.

Pri določitvi vrstnega reda rekonstrukcij cest so svetniki, zaradi različnih interesov določili prioritete, s katerimi bi lažje določili, katera cesta je kot prva najbolj potrebna rekonstrukcije in katere ji sledijo. Prioritete za obnovitev cest so: potrebe šolskega prevoza, urejene odmere cest, pripravljenost krajanov za sofinanciranje ter pravno in premoženjsko urejena območja.

Podrobneje o prioritetah rekonstrukcij cest v Občini Vitanje, v prihodnjem letu, si preberite v naslednji številki lokalnega časopisa NOVICE.