7. december, petek – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Celjsko sodišče bo danes izreklo sodbo nekdanji direktorici družbe SGP Nova Tadeji Falnoga, obtoženi štirih poslovnih goljufij v skupnem znesku okoli 750.000 evrov

* V Slovenski Bistrici bo 6. Podjetniški dan. Zasnovan je kot predstavitev informacij o podjetništvu, o vsebinah, ki so za podjetnike pomembne in zanimive.

* V podjetniškem inkubatorju v Rogaški Slatini bo popoldne prvo B2B (be too be) srečanje podjetnic jugovzhodne Evrope. Podjetnicam bodo predstavili podjetništvo v Sloveniji, ogledale si bodo tudi tudi tovarno Kozmetike Afrodita in Steklarno Rogaška.

* V prostorih obrtno-podjetniške zbornice v Šmarju pri Jelšah bo popoldne predavanje o samooskrben ekološkem vrtu. Predavala bo dr. Ana Vovk Korže iz inštituta za promocijo in varstvo okolja.

* Drugi adventni večer Kulturnega društva Sv. Jurij Konjice bo drevi v konjiškem župnijskem domu. Prof. dr. Drago Ocvirk bo predaval na temo ‘Islam in sodobna Evropa’.

Pravljično čajanko pa bodo zvečer imeli v klubski sobi lokala Kaferna Loče. V sklopu srečanja pesnikov Dravinjske doline bo potekal čarobni večer z domačimi pevskimi in glasbenimi gosti.

*Drevi bo v Splošni knjižnici Slovenske Konjice in v konjiškem Domu kulture literarni festival Spirala. Festival sovpada z dnem, ko izide istoimenska literarna revija. Gosta večera bosta Vinko Möderndorfer in Krisitan Koželj.

* Odprtje razstave Bienale industrijske umetnosti bo dopoldne v razstavišču Graslov stolp v Slovenski Bistrici. Razstava poteka v sklopu projekta INSPIRACIJA ali »Revitalizacija mest industrijske dediščine za preboj kulturnega turizma«. V projektu sodelujejo partnerji iz Trbovelj, Slovenske Bistrice, Labina in Rijeke.

* Že tradicionalen, 15. božično novoletni sejem, bo popoldne v šolskem parku v Laporju.

* V Bistriškem gradu bo v decembru spet oživelo Praznično grajsko mesto za otroke, in sicer ta in naslednji petek.

* Miklavž bo danes obiskal še varovance konjiškega Varstveno delovnega centra. V sodelovanju z lokalnim časopisem NOVICE, Radijem Rogla in Pekarno Strnad jih bo razveselil s sladkim presenečenjem.

* Srečanje upokojenih zaposlenih skupine Impol bo zgodaj popoldne v Športni dvorani Slovenska Bistrica.

* Frajhajmska Godba na pihala prireja Miklavžev koncert, ki bo nocoj v telovadnici OŠ Šmartno na Pohorju.

* Tradicionalno srečanje župana s starejšimi pripravljajo danes v Rogatcu. Prednovoletno srečanje s kulturnim programom in pogostitvijo bo dopoldne v grajski pristavi.

* V šmarskem kulturnem domu bo dopoldne srečanje študijskega krožka Beremo v naročju staršev. V okviru dogodka bo psihologinja Andreja Križan Lipnik pripravila še strokovno predavanje.

* Ustvarjalci ljubiteljske kulture se bodo zvečer srečali v Aninem dvoru v Rogaški Slatini. Dogodek z naslovom To nam je pri srcu organizira tamkajšnje Žensko pevsko društvo.

* Tradicionalno srečanje ljudskih pevcev in godcev Pod cvetočo drnulo bo zvečer v Lesičnem.