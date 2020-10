Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje letos praznuje 60 let. Kljub posebnim razmeram so uspeli izpeljati dva koncerta šolske vokalno-inštrumentalne skupine, ki jo že vrsto let vodi mag. Ingrid Slapnik. Prvi koncert so izpeljali na šolskem dvorišču za dijake, drugega pa na Starem gradu. Kot pojasnjujejo na šoli, so sprva načrtovali večjo prireditev, zaradi varnosti pa so jo lahko izpeljali interno z le redkimi povabljenimi gosti.

