60 let Šolskega centra Slovenske Konjice – Zreče

V Slovenskih Konjicah je bila osrednja slovesnost, s katero so počastili 60. obletnico Šolskega centra Slovenske Konjice – Zreče. Leta 1959 ustanovljena Delavska univerza je v šestih desetletjih prerasla v sodobni center, ki uspešno kljubuje izzivom časa. Kot je med drugim poudarila ravnateljica-direktorica mag. Jasmina Mihelak Zupančič, njihov center poleg temeljnih splošnih, strokovnih ter poklicnih znaj posamezniku prav tako omogoča pridobivanje najrazličnejših kompetenc v sklopu vseživljenjskega učenja. Slednje je še kako dobrodošla popotnica v času, ki se spreminja vedno hitreje in terja nenehne prilagoditve. Zato poslanstvo centra tudi v prihodnje ostaja izobraževanje, svetovanje, pa tudi razvijanje posameznika v odgovornega in aktivnega državljana.

Zgovorne številke

“V zadnjih letih so v različne tečaje in neformalne oblike izobraževanja odraslih vključili približno 5 tisoč oseb z območja Dravinjske doline. Certifikat Nacionalne poklicne kvalifikacije je pridobilo približno 770 udeležencev, več kot 1.700 posameznikov pa je zaključilo programe izobraževanja odraslih s poklicno maturo oziroma z zaključnim izpitom. Kar 1.750 kandidatov se je uspešno izkazalo v šoli vožnje,” je med drugim poudarila Mihelak Zupančičeva in dodala, da so izpeljali več kot 1.400 svetovanj in postopkov za samostojne podjetnike. V različne njihove projekte se je vključilo okoli 9 tisoč udeležencev. Več kot 2.000 dijakov je pri njih zaključilo srednješolsko izobraževanje s poklicno maturo ali z zaključnim izpitom. V zadnjem šolskem letu pa je na konjiški gimnaziji maturiral 707. dijak gimnazije. (Več o prireditvi v naslednji izdaji lokalnega časopisa NOVICE, foto-utrinke s prireditve najdete v spodnji galeriji, foto: Foto Na

1 od 13

reks).