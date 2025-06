50 let Moške komorne skupine KUD Lojze Avžner

Moška komorna skupina Kulturno-umetniškega društva Lojze Avžner Zgornja Ložnica v letošnjem letu praznuje visok jubilej – 50 let delovanja. Ves ta čas brez prekinitve prepeva najlepše slovenske pesmi. Skupino sestavlja 14 pevcev.

Ob obletnici so 30. maja v dvorani na Zgornji Ložnici pripravili slavnostni koncert.

Pol stoletja zvestobe petju, kulturi in skupnosti je pomemben dosežek, ki priča o predanosti članov, večdesetletnem povezovanju generacij pevcev in ljubezni do zborovske pesmi.