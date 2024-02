Rokometni klub Celje Pivovarna Laško je ponovno organiziral tokrat že 5. Pokijev turnir, na katerem je tokrat sodelovalo okrog 400 otrok, ki so nova prijateljstva sklepali na igrišču in izven njega. Gre za enega največjih mednarodnih turnirjev za mlajše rokometaše v regiji, ki je znova postregel z zanimivim rokometnim in spremljevalnim dogajanjem. Tudi tokrat so bili mednarodno obarvani z ekipami iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Avstrije. Foto: Slavko Kolar/RK Celje Pivovarna Laško.