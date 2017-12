NAJBOLJ BRANO 2: 42-letna Celjanka ponoči poškodovala skoraj sto vozil

42-letno Celjanko policisti sumijo, da je ponoči v Celju ponoči poškodovala pnevmatike na

najmanj 93-ih vozilih.

“Danes, okoli štirih zjutraj, nas je občan obvestil, da je na Aškerčevi ulici v Celju opazil občanko, ki je z ostrim predmetom poškodovala pnevmatike na več vozilih,” so pojasnili na PU Celje. Policisti so na kraju ugotovili, da je dejanja osumljena 42-letna Celjanka. Po do sedaj zbranih podatkih je osumljena največ vozil poškodovala na območju Nušičeve, Pohorske, Vrunčeve, Stritarjeve, Brodarjeve in Okrogarjeve ulice v Celju. Preiskava sicer še poteka, 42-letnico pa bodo kazensko ovadili.

Do zdaj je prijave o poškodovanih pnevmatikah podalo že 93 občanov, po zbranih podatkih pa je osumljena poškodovala še dosti več vozil.