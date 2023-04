30 let Cvetličarne Darja: ob jubileju odprli nove rastlinjake

Konjičanka Darja Srebot je na Območni Obrtno-podjetniški zbornici Slovenske Konjice prejela priznanje ob jubileju. Sama ga je nadgradila z odprtjem novih rastlinjakov v Zečah.

Marca je minilo 30 let, odkar je Darja Srebot v konjiškem Starem trgu odprla Cvetlično darilni butik Darja in ustanovila podjetje Dar-denj. Ob jubileju so jo pred dnevi nagradili s priznanjem konjiške Obrtno-podjetniške zbornice, sama pa pravi, da je jubilej okronala z novo pomembno naložbo. Ob regionalni cesti med Slovenskimi Konjicami in Zrečami, v Zečah, je izgradila in zasadila nove rastlinjake.

Začetki

Darja Srebot je v obrtno-podjetniške vode skočila z odprtjem kavarne leta 1987 v Celju. »Že takrat sem si želela predvsem svoje cvetličarne,« se spominja. Načrte je uresničila spomladi leta 1993. Pravi, da so takrat v Konjice z novim načinom dela prinesli nekaj drugačnega. Na enem mestu so ponudili več storitev, od zavijanja, aranžiranja, izdelave vencev in različnih vrst šopkov do aranžmajev za poroke. Dela jim ni manjkalo in kmalu je bilo zaposlenih šest delavk. Šlo jim je dobro in cvetličarno je povečala z nakupom sosednjega lokala, nedaleč stran so odprli Kristalni butik.

Uspešnemu začetku je sledilo obdobje, ki je bilo cvetličarstvu manj naklonjeno. “Ob navalu trgovskih centrov po Sloveniji je cvetličarstvo postalo luksuzna dejavnost in upad dela je privedel do zmanjšanja delovne sile,” razlaga. Prav tako je upadu posla pripomogla večletna obnova Starega trga. Toda leta 2009 se je zgodba znova obrnila v pozitivno smer.

Prevzeli Vrtnarstvo Zreče

Ponudila se jim je priložnost, da v Zrečah prevzamejo vrtnarstvo podjetja Unior. Vrtnarstvo Zreče je v zimskih mesecih iz Zreč preselila na novo lokacijo, v Zeče, kjer so izgradili tri velike rastlinjake in jih pred dnevi tudi odprli.

V njih ponujajo balkonsko cvetje, trajnice, vso zelenjavo, kapusnice, solato, več trajnih rastlin za ureditev okolice, pa tudi semena, gnojila, zemljo, okrasne lonce in korita, pa tudi sobne rastline, trpežno rezano cvetje in še kaj.

Darja Srebot pravi, da ji brez podpore moža in cele družine, ki večkrat priskoči na pomoč, ne bi uspelo izpeljati vseh naložb in uspešno voditi podjetja.

»Prav tako se moram iz srca zahvaliti svojima zvestima delavkama, Tatjani, ki je pri meni zaposlena že 30 let in je gonilna sila cvetličarne, ter Alenki, ki je zares nepogrešljiva v vrtnarstvu,« dodaja Darja Srebot. Pravi, da so zdaj v njenem podjetju zaposlene tri, a že potrebujejo nove pridne roke. V teh dneh tako iščejo pomoč za delo v cvetličarni in rastlinjakih.

O Darji Srebot

Po končani trgovski šoli se je izpopolnjevala na oddelku bonboniera v veleblagovnici Teko Celju. Pravi, da je aranžiranje že od nekdaj bilo njena velika strast. V vode samostojnega podjetništva se je pri komaj 18 letih podala z gostinstvom. Končala je gostinsko šolo in čez nekaj let ob delu še komercialno.

V letu 1993 je odprla cvetličarno in kmalu za tem pričela s poslovanjem podjetja Dar-denj d.o.o. Čez vsa leta je skupaj z zaposlenimi svoje znanje izpopolnjevala na raznih seminarjih in prezentacijah. Z izobraževanjem na Nizozemskem je pridobila tudi naslov Evropski florist 1.

Čeprav je, kot pravi, njen delovnik poln in natrpan, si rada vzame čas za družino. V prostem času igra odbojko ali se poda po raznih gorskih poteh. Pravi, da jo šport napolni z energijo.

(Nina Krobat)

