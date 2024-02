30 (izjemnih) let Florijanov

Florjani 1 od 3

Navijaška skupina Florijani je obeležila 30 let delovanja društva. Slavje so začeli z rokometnim turnirjem, kjer so se pomerile štiri ekipe.

Dve ekipi sta predstavljali navijače Florijani, ki so se spopadli z ekipo članov Rokometnega kluba Celje in ekipo predstavnikov Mestne občine Celje. Turnirju so sledile zabavne športne igre med igralci RK Celje in Florijani.

Uradni del praznovanja so otvorili z odprtjem sodčka laškega piva. Članom skupine so podelili posebna priznanja in plakete za 30, 25, 20, 15 in 10 let aktivnega sodelovanja v navijaški skupini. Mestna občina Celje je prispevala častno županovo priznanje, medtem ko je Rokometni klub Celje Pivovarna Laško podelil posebno plaketo in dres s podpisi vseh igralcev. Več o društvu lahko preberete v aktualni številki časopisa Celjan, mi pa z vami delimo nekaj foto utrinkov.