3 tisoč mladih Celjanov navdušilo z dobrodelnostjo

Kar tri tisoč dijakov Šolskega centra (ŠC) Celje je pokazalo, da znajo biti solidarni. Dijaki so že kmalu po avgustovskih poplavah zbirali sredstva za sošolce na območjih, ki so utrpela največjo škodo. A pravo solidarnost je več kot 3 tisoč dijakov pokazalo v začetku oktobra v Tednu solidarnosti. Podarjali so knjige, zbirali igrače za Vrtec Mozirje in se spoznavali s pomenom aktivnega državljanstva. Koordinatorka dogodka Mateja Rajh Jager: »Mlade učimo, da je pomembna ne le finančna pomoč, ampak vsako dejanje, s katerim pomagamo človeku, ki se znajde v težki situaciji.« V okviru Tedna solidarnosti, ki je na ŠC Celje sovpadel z vseslovenskim Tednom otroka, so dijaki prisluhnili tudi pogovoru s predsednikom društva Enostavno pomagam Milanom Ninićem in vodjo celjske izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje mag. Natalijo Plemenitaš Fuchs.

