26. december, sreda – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Danes obeležujemo državni praznik – dan samostojnosti in enotnosti. Na Štajerskem bo praznik v znamenju koncertov in pohodov. Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice danes na konjiškem Mestnem trgu pripravlja koncert Challeta Saleta skupaj s plesno šolo Jay dance studio. Na voljo bo tudi brezplačno fotografiranje s Foto Joy. Vse od danes pa do nedelje bo po Slovenskih Konjicah brezplačno vozil ogrevan vlak s praznično glasbo.

* Dan samostojnosti in enotnosti bodo dopoldne z mašo za domovino počastili pri podružni cerkvi Sv. Marjete v Spodnjem Doliču pri Vitanju. Maševal pa bo domači župnik Urban Lesjak. Danes goduje tudi Sv. Štefan, zato bodo hkrati blagoslovili vodo in sol.

* V Celju v Narodnem domu pripravlja novoletni koncert Celjski godalni orkester. Solist na tokratnem koncertu bo violinist Anđelko Krpan.

* Tradicionalni božično-novoletni koncert bo drevi v cerkvi sv. Jurija v Slovenskih Konjicah. Prireja ga Ženski pevski zbor konjiškega društva upokojencev, in sicer skupaj z vokalno skupino Vrtca Slovenske Konjice in drugimi gosti.

Božično-novoletni koncert ob dnevu samostojnosti in enotnosti bo pozno popoldne tudi v župnijski cerkvi v Zrečah. Nastopili bodo številni pevci različnih zasedb, solisti in instrumentalisti. Slavnostni govornik bo zreški podžupan Drago Šešerko.

* Na Krekovem trgu v Celju pripravljajo koncert skupine Kingston.

* V dvorani Hruševec nocoj pripravljajo božično novoletni koncert Pihalnega orkestra Šentjur. Gost večera bo Mešani mladinski pevski zbor Prve gimnazije Celje.

* Glasbeno scenski dogodek Slovenski božič bodo popoldne uprizorili v Podčetrtku. Božično obarvan dogodek v tamkajšnji farni cerkvi pripravlja cerkveni zbor Zvon.

* Božični koncert bo tudi v farni cerkvi v ROgaški Slatini. Nastopil bo domači cerkveni pevski zbor in otroški zbori.

* Božično novoletni koncert Godbe na pihala KUD-a Janko Živko Poljčane bo nocoj v telovadnici pri osnovni šoli v Poljčanah.

* V cerkvi Marijinega brezmadežnega srca na Pragerskem bo nocoj dobrodelni koncert. Nastopili bodo Moški pevski zbor Rožmarin in Mešani pevski zbor KD Anton Stefancioza Rogatec. Koncert prireja Suzana Mally.

* Božično-novoletni koncert prireja tudi Kulturno umetniško društvo Šmartno na Pohorju v domači športni dvorani v šoli.

* V Studenicah bosta danes še dve uprizoritvi tradicionalnih Živih jaslic.

*Danes bo že 24. zimski pohod ob dnevu samostojnosti na Stolpnik. Na vrh Konjiške gore se bodo pohodniki odpravili z različnih smeri. Konjičani se bodo zjutraj zbrali pri športni dvorani.

* Danes bo tudi tradicionalni blagoslov konj s sveto mašo, ki ga pripravlja Društvo Jurjeva konjenica Slovenske Konjice.

* Na god sv. Štefana konjenica Virštanj Obsotelje blagoslov konj organizira pri cerkvi na Bučah in v Zagorju pri Lesičnem.

* Žegnanje konj prireja tudi Turistično društvo Zelena dolina na Spodnji Polskavi.