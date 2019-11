Brinjeva gora: 250 let cerkve Matere Božje

Po nekajletnih obnovitvenih delih so na cerkvi na Brinjevi gori opravili slovesen blagoslov Cerkev ima prenovljeno zunanjost in notranjost, obnova pa še ni končana. Brinjeva gora je drugi najbolj obiskan pohodniški vrh v zadnjih nekaj letih v občini Zreče (prvi je Golek). Obiskujejo jo dnevni pohodniki, veliko pa je tudi romarjev.

Blagoslovili obnovitvena dela

Na slovesnosti blagoslovitve teh obnovitvenih del na cerkvi ob njeni 250-letnici, ki je bila to nedeljo popoldne, je domači župnik Peter Leskovar stroške večletne obnove ocenil na okoli 80 tisoč evrov. Obnova se bo zaključila še, ko bosta urejena razsvetljava celotne cerkve in prezbiterij z ambonom in oltarjem. Slovesno somaševanje ob domačih duhovnikih in duhovniku iz Salvadorja je vodil nadškof in metropolit msgr. Alojz Cvikl. Pri maši so sodelovali še domači pevski zbor, bralci in mnogi drugi, ki so pripomogli, da je bila slovesnost še posebej svečana. Tudi pete litanije niso manjkale, a so jih tokrat peli že pred mašo, skupaj z molitveno uro.

Na slovesnosti se je zbralo veliko romarjev, po sveti maši so bili vsi deležni pogostitve pred cerkvijo. Potrudili so se zreški vinogradniki, ki so zbranim točili svoje vino, na voljo sta bila tudi kruh in potica, …

V romarsko uto ob cerkvi so nato povabili vse izvajalce obnovitvenih del, tudi prostovoljce in ključarje. Tam so bili tudi duhovniki, župan Občine Zreče mag. Boris Podvršnik in predsednik KS Zreče Marijan Jelenko. Zbrane so nagovorili nadškof, župan, predsednik KS, domači župnik in drugi. Zbranim so izrekli številne spodbudne besede in najbolj zaslužnim za obnovo podelili zahvale.

Kako so jo obnavljali?

V župniji sv. Egidija Zreče so se te obletnice cerkve zavedali že leta 2015, ko so prekrili streho severnega dela ladje. Sledilo je urejanje odvodnjavanja okoli cerkve. Zaradi vlage je bilo treba odstraniti omet v notranjosti cerkve. Sledili so novi ometi in beljenje sten. Potem so na vrsto prišli oltarji; najprej so obnovili oba stranska oltarja in nato še glavni oltar. Ta je sicer doživel precej sprememb, da bi do izraza prišla freska za oltarjem – tudi ta bo še potrebna temeljite obnove.

To je le nekaj vidnejših posegov v svetišče, vsi pa so se zgodili s pomočjo in soglasjem potrebnih institucij, tudi z ‘blagoslovom’ Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Denar za obnovo so v župniji sicer nameravali pridobiti tudi s prijavo na razpis, vendar ta cerkev ni uvrščena v najvišjo kategorijo, zato so farani ves denar zbrali sami. (M. Mrzdovnik)