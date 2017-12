25 let Kluba podjetnikov Zlatorog Celje

1 od 4

Klub podjetnikov Zlatorog Celje v tem letu praznuje 25-letnico delovanja. Na srečanju z novinarji so skozi časovno perspektivo predstavili delovanje kluba, orisali njegovo poslanstvo ter predstavili vizijo in program dela za naslednje petletno obdobje. Predsednik Kluba podjetnikov Zlatorog Celje Franc Preložnik je ob tem povedal, da veliko pozornost poudarjajo mladi generaciji, ki prihaja. Na tej osnovi so naredili velik korak naprej, ustanavljajo kombinirane time mladih podjetnikov, kateri bodo odigrali aktivno vlogo v industriji 4.0. Sicer pa ima klub od ustanovitve pa do sedaj zmeraj enaka načela, pomembni sta etika ter morala.

Ob tej priliki je klub doniral nekaj sredstev v humanitarne namene, Društvu paraplegikov jugozahodne Štajerske, dečku Filipu s cerebralno paralizo in Društvu za pomoč osebam z motnjami v razvoju Vesele nogice, in sicer vsakemu po 500 evrov.