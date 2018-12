25. december, torek – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Danes kristjani danes praznujejo božič, dan Jezusovega rojstva. Številni po svetu in tudi v Sloveniji so v praznični dan vstopili s polnočnicami, čez dan pa bodo potekale božične maše. Ena takšnih bo drevi že tradicionalno v cerkvi Sv. Vida. Mašo bo vodil mariborski nadškof Alojzij Cvikl, ob somaševanju rojaka patra Francija Kovše. Prihod k Sv. Vidu je že nekaj let tradicionalen, verniki pa se lahko peš in z baklami odpravijo do cerkvice Sv. Vida iz različnih bližnjih krajev. Po maši bo še božično druženje ob ognju in toplem napitku.

* V Zrečah bo popoldne tradicionalni ‘Božično – novoletni koncert društva godbenikov Zreče’. Že štirinajsti tradicionalni koncert, ki bo tudi letos brez vstopnine, bo potekal v zreški športni dvorani. Gostje na koncertu bodo člani ansambla Alpski kvintet, nastopila pa bo tudi Zrečanka Danijela Burjan. Program bo povezovala Maja Šturm Razboršek.

* Božični nočni pohod bo v Lesičnem. Krožno pot Lesično – Zagorje – Lesično bodo začeli pozno popoldne.

* V Domu svetega Jožefa v Celju pripravljajo nocoj koncert skupine Prifarski muzikanti.

* V dvorani v Hruševcu bo nocoj božično novoletni koncert šentjurskega pihalnega orkestra. Kot gostje bodo nastopili člani mešanega pevskega zbora Prve gimnazije Celje

* V šentjurski cerkvi Sv. Jurija bo nocoj tradicionalni božični koncert Kulturnega društva Glasovir z gosti.

* V farni cerkvi v Bistrici ob Sotli bo popoldne božični koncert domače vokalne skupine La Vita.

* Božično-novoletni koncert KUD Gasilske godbe na pihala Spodnja Polskava bo nocoj v telovadnici tamkajšnje šole. Gostja koncerta bo Nuša Derenda.

* V Studenicah bodo popoldne uprizorili tradicionalne Žive jaslice. Ta dogodek ob studeniškem samostanu negujejo že 20 let.

* Romantičen pohod z baklami pripravljajo danes v Celju. Pohodniki se bodo podali na Stari grad, za praznično vzdušje bodo poskrbele članice vokalne skupine Vodomke.