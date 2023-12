24 let Pravljične dežele

Pravljična dežela je odprla svoja vrata 1 od 4

Pravljična dežela je najbolj prepoznavna programska vsebina Pravljičnega Celja. Konec tedna je vrata odprla že 24. leto zapored.

Skupno bo v sedemnajstih dneh pravljično dogajanje potekalo v dopoldanskem času za otroke iz Celja in regije, v popoldanskem pa za splošno javnost, predvsem družine z majhnimi otroki. Vsako leto je v Pravljični deželi nov vilinski zbor z avtorskimi pravljicami, ki obiskovalce popeljejo skozi pravljična in praznična doživetja.

Z vlakom v Pravljično deželo

Kot je povedala Vladimira Skale, vodja Pravljične dežele, ta obsega tri različne sklope: »Pravljično akademijo, v okviru katere s pravljično avdicijo k sodelovanju privabijo in usposobijo nove animatorje. Drugi sklop predstavlja sama izvedba vsakodnevnega programa Pravljične dežele, v katerem vsak dan sodeluje več kot 20 izvajalcev. Tretji pa so pravljični vlaki, s katerimi se, v sodelovanju s Slovenskimi železnici, obiskovalci pripeljejo iz smeri Ljubljane, Maribora in Velenja. Letos bo teh vlakov 8.«

Pravljično akademijo vodi Marijana Kolenko, ki poudarja, da je Pravljična dežela zaščitni znak Pravljičnega Celja. Njena največja vrednost je, da ni instant kopija nikogar, ni od nikogar uvožena in je, doslej še nikomur v Sloveniji ni uspelo kopirati.