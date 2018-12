24. december, ponedeljek – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* V Studenicah bodo praznični december tudi letos obogatile tradicionalne Žive jaslice. Uprizorili jih bodo nocoj (ob 22-ih). Ta dogodek ob studeniškem samostanu negujejo že 20 let.

* Polnočnice na širšem Konjiškem bodo drevi v Konjicah, Ločah in Žičah. V konjiški Cerkvi sv. Jurija pripravljajo polnočnici za otroke in za odrasle. Posebnost obeh bodo tudi letos žive jaslice. V Cerkvi sv. Petra v Žičah bodo pred cerkveno stavbo prižgali lučke, v Ločah pa po polnočnicah organizirajo druženje. Potoček na konjiškem Starem trgu pa bo pozno zvečer zasijal v soju prazničnih svečk, ki jih bodo prižgali konjiški skavti.

* Letos na sveti večer v Vitanje prihajajo superjunaki. Člani vitanjskega Teatra na vas namreč za družinsko polnočnico pripravljajo kratko igrano predstavo. Pred večerno mašo bodo pred cerkvijo tudi “žive jaslice”, kjer bo božično zgodbo za najmlajše pripovedoval osliček Sivko.

* Pohod z baklami proti cerkvi na Črešnjevcu prireja nocoj turistično društvo Ajda in krajevna Skupnost Leskovec – Stari log.

* Sedmi tradicionalni pohod k polnočnici v cerkev svetih Treh kraljev v Vrholah pri Laporju prireja Turistično društvo Laporje. Odhod bo ob 22. uri izpred pošte v Laporju.

* Na tržnici in v poslovnem centru Sonce v Rogaški Slatini bo dopoldne prodaja božičnih dobrot društva Gaja.

* Pri starem koritu v Pristavi pri Mestinju bodo pozno zvečer (ob 22.30) uprizorili žive jaslice. Sledil bo pohod z baklami k polnočnicam pri Sv. Emi.

* Pohode z baklami k božičnim mašam pripravljajo še v Olimju in Podčetrtku. V Olimju je zbor pohodnikov pred župnijsko cerkvijo (malo pred 18. uro) in nato pohod k cerkvi. sv. Andreja. V Podčetrtku je start pohoda na trgu vasi Lipa (ob 21.30) do farne cerkve sv. Lovrenca