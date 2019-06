22-letka Radia Rogla – neverjetna noč polna presenečenj

Sinoči je bila v Slovenskih Konjicah največja brezplačna zabava na Štajerskem, 22-letka Radia Rogla. Organizatorji so poskrbeli za res neverjetno noč. Nastopilo je kar 17 glasbenih zvezd, 300 plesalcev, pripravili pa so tudi številna presenečenja. Več o dogajanju si oglejte v spodnjih fotogalerijah. Fotografije z VIP fotografiranja so na voljo na tej povezavi.

Uvod v najboljšo štajersko zabavo ob začetku počitnic je bil energičen in plesen. Plesalci Jay Dance Studia so pripravili ekskluzivni nastop z Modrijani. Na njihovo Hudo uro in druge pesmi so zaplesali tudi mladi iz plesnih šol Step by step, Tip top in Samba.

Takoj za Modrijani je na oder 22-letke nov val pozitivne energije prinesla Tanja Žagar. Poleg nje so navdušili tudi Mark Zebra, Danijela Burjan, Ula Ložar in Anabel. Obiskovalci so prepevali z Darjo Gajšek, Markom Škugorjem, Poskočnimi muzikanti in Ansamblom Banovšek. Vzdušje so poleg njih dvigovali Domen Kumer, Lea Sirk, Ines Erbus in Alya. Za dobro zabavo je poskrbela tudi prva Glasbena zvezda Štajerske Nuša Pliberšek. Kot skrivna nastopajoča je oboževalce presenetila Nina Donelli, za odlični konec nepozabne štajerske noči pa so poskrbeli člani skupine Kingston.

Radio Rogla je svoj 22. rojstni dan praznoval s številnimi prijatelji in v sodelovanju z njimi pripravil več presenečenj. Izžrebali so srečno nagrajenko Alenko Brezovšek, ki se bo vso poletje vozila z novo Toyoto Corollo Hibrid iz AC Frimobil Celje. Z radijici je slavila tudi trgovina Tuš, ki je pred 30-imi leti prvo poslovalnico odprla ravno v Slovenskih Konjicah. Ob priložnosti so več obiskovalcem podarili Tuševo darilno kartico. Prav tako je podjetje Vitapur poskrbelo za več različnih super poletno obarvanih nagrad. Poleg tega so z Radiem Rogla slavili še številni drugi, med njimi tudi šentjurski starodobni kolesarji in igralke konjiškega košarkarskega kluba. V času prireditve si je bilo nedaleč stran od glavnega odra možno ogledati največjo ulično razstavo likovnih del, kar so jo gostile Konjice. Toda to še ni bilo vse! Obiskovalci so se na VIP prostoru lahko fotografirali s svojimi najljubšimi glasbenimi izvajalci, se zabavali v zabaviščnem parku in se okrepčali z raznoliko ponudbo hrane ter pijače. Tekom celotnega praznovanja je bil v zraku ves čas ‘dober občutek’.

Hvala vsem, ki ste bili z nami!

Prijatelji z Radia Rogla