22. december, sobota – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Konjiški godbeniki bodo drevi v Domu kulture v Slovenskih Konjicah zaigrali na 28. božično-novoletnem koncertu. Jutri bodo koncer še ponovili.

* Na Mestnem trgu v Šentjurju bosta nocoj nastopila Mešani pevski zbor Sv. Jakob in Moški pevski zbor Jakobčani.

* Člani oplotniškega Vinogradniškega društva popoldne na grajskem dvorišču organizirajo dramsko igro. Igrali bodo otroci osnovne šole Pohorskega Bataljona pod mentorstvom Katje Višnar. Dogodek bo popestren z glasbeno spremljavo konjiške glasbene šole, pod mentorstvom Franje Kočnik.

*Tudi v Zrečah bo praznično vzdušje. Na parkirišču pred zreško občino bodo popoldne prižgali praznične luči in okrasili jelko. Za glasbo bo poskrbel Dj Kuky, zreški vinarji in tamkajšnji gostinski ponudniki pa bodo poskrbeli za tople napitke.

* Člani oplotniškega Turističnega društva danes popoldne pri španski jelki pripravljajo Božični koncert pevcev in godcev. Če bo deževalo ali snežilo, bo koncert v dvorani Rudija Žnidariča.

* Člani oplotniškega Društva gojiteljev malih živali danes popoldne v sklopu veselega decembra pripravljajo razstavo malih živali.

* Žičani bodo danes dopoldne pred Domom kulture postavljali jaslice. Jutri popoldne pa bodo prav tam postavili še novoletno jelko.

* Ob 10. obletnici delovanja članic Društva upokojencev Slovenske Konjice v klekljanju bodo dopoldne v prostorih društva odprli razstavo klekljanih izdelkov. Razstava bo na ogled tudi jutri. Razstavo medenih izdelkov v predprostorih KSEVT-a danes odpira tudi Društvo kmetic Lipa Vitanje.

* V šmarskem kulturnem domu bo dopoldne božičkovanje s praznično tržnico. Zapel bo kvartet Pušeljc, otroke pa razveselil Božiček.

*Društvo prijateljev mladine Vitanje popoldne organizira prihod Božička. Otroke bo obiskal in obdaril pred vitanjskim KSEVT-om.

* Praznično obarvana tržnica bo popoldne v Rogatcu. Ob ponudbi izdelkov rokodelcev in narave bo pester spremljevalni program. Za otroke bo najprej lutkovna predstava, nato bo v spremstvu konjenikov prišel Božiček. Med drugim bodo nastopili tudi domači tamburaši in pevski zbor.

* Popoldne bo vrata odprla tudi Kristalna vas v Rogaški Slatini, ko bo dan s tamkajšnjim Javnim zavodom za turizem in kulturo. Tudi v Kristalno vas bo prišel Božiček.

* Tretji božični koncert prireja popoldne Mešani pevski zbor KUD Bojan Sinič Laporje. Koncert bo v cerkvi sv. Filipa in Jakoba v Laporju.

* Štajerska naveza – Matjaž Javšnik in Martina Ipša bosta nocoj gosta Kluba študentov Slovenska Bistrica, in sicer v Domu svobode.

* Popoldne bo že 16. tradicionalni Božično-novoletni pohod z baklami po poti Forma vive Makole. Pohodniki se bodo zbrali na trgu v Makolah. Vse skulpture v Parku skulptur Dežno bodo osvetljene. Poskrbljeno bo za zabavo in prijetno druženje, najmlajše pohodnike bo pozdravil in obdaril Božiček s spremstvom palčkov in živalic.

* Božični sejem bo danes in jutri popoldne na notranjem dvorišču dvorca Štatenberg. V zraku bo čutiti poseben adventni čar; predstavljali se bodo različni ponudniki izdelkov, pekli bodo palačinke, dišalo bo toplih napitkih, na ogled bodo grajske jaslice, poskrbeli bodo tudi za pravljične poslikave otrok ter fotografiranje z Božičkom! Na dvorcu se bo ustavila tudi dobra vila z Boča!

* Šentjurske otroke bo na Mestnem trgu zvečer obiskal Božiček, popoldne pa se lahko udeležijo ustvarjalnih delavnic ali si ogledajo animacijski program.

* Plesalke in plesalci Plesne Šole Jay dance Studio danes popoldan v konjiški športni dvorani pripravljajo Božični plesni spektakel.